Pro Patria-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Patria-Novara, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa arrivano da ben quattro sconfitte consecutive e adesso devono assolutamente ritrovare la vittoria per non perdere ulteriore terreno dalle dirette avversarie in ottica playoff. Il club piemontese, invece, è reduce da due vittorie consecutive contro Juventus U23 e Sangiuliano e vuole proseguire su questa strada per completare il sorpasso sui rivali odierni. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA