Olbia-Montevarchi oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Olbia-Montevarchi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa arrivano da quattro pareggi ed una sconfitta ed hanno bisogno di tornare al successo per provare ad abbandonare l’ultimo posto in classifica. La formazione ospite, dal suo canto, è reduce dal successo nell’ultimo turno dell’anno e spera di dare seguito per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

