Sampdoria-Verona, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sampdoria-Verona, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Ferraris scontro salvezza delicatissimo tra i blucerchiati che devono vincere a tutti i costi per rientrare in partita e gli scaligeri che con tre punti possono avvicinarsi all’obiettivo. Chi vincerà? Si parte alle ore 12.30 di domenica 19 marzo in questo infuocato lunch match.

Sampdoria-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Manuel Pasqual e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti.