Torino-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Torino-Napoli, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. La capolista vuole l’ennesima vittoria di questa stagione trionfale, ma contro i granata non sarà affatto facile per un modo di giocare totalmente agli antipodi rispetto agli azzurri. Poi la sosta, dunque entrambe daranno tutto: chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 19 marzo.

Torino-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Massimo Gobbi.