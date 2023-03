Formazioni ufficiali Torino-Napoli, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Torino-Napoli, sfida valida per la ventisettesima giornata di Serie A 2022/2023. Trasferta in Piemonte per i partenopei, reduci da una storica qualificazione ai quarti di Champions League e determinati a proseguire il loro cammino verso lo scudetto in campionato. All’andata fu la squadra di Spalletti ad imporsi per 3-1. Chi la spunterà stavolta? Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 19 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI TORINO-NAPOLI

TORINO: Milinkovic-Savic; Gravillon, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Linetty, Rodriguez; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.