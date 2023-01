Sampdoria-Udinese, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Sampdoria-Udinese, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento cruciale per la lotta salvezza per i blucerchiati, che devono assolutamente vincere contro i friulani che però, nonostante il settimo posto, sono in crisi nera di risultati da mesi. Chi vincerà al Ferraris? Si parte alle ore 12.30 di domenica 22 gennaio.

Sampdoria-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alberto Santi e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi e Nando Orsi.