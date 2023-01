Ottima notizia per il Borussia Dortmund e per il mondo del calcio. Sebastian Haller, infatti, torna a disposizione della squadra, dopo lo stop di 8 mesi per la scoperta di un cancro ai testicoli. Il calciatore dunque è pronto a realizzare finalmente il suo esordio in maglia giallonera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PUMA Football (@pumafootball)