Sampdoria-Napoli oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Sampdoria e Napoli, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I blucerchiati sono finalmente riusciti a sbloccarsi, vincendo alla ripresa sul campo del Sassuolo. Con questa ritrovata fiducia tornano davanti al proprio pubblico per affrontare la capolista del campionato, che invece proverà a mettersi alle spalle il primo ko stagionale. Si preannuncia un’atmosfera decisamente calda nel capoluogo ligure, con la squadra di casa che ci terrà a fare bene anche per onorare la memoria della sua colonna Gianluca Vialli. La sfida è in programma domenica 8 gennaio alle 18:00 al Ferraris di Genova. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn (canale 214 di Sky previa attivazione).