Sampdoria, maglia speciale contro il Napoli: omaggio a Vialli e Mihajlovic (FOTO)

Maglia speciale da parte della Sampdoria per la sfida contro il Napoli. Il club blucerchiato omaggia le due figure leggendarie della propria storia, Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, entrambi scomparsi nelle ultime settimane in modo prematuro, lo fa con una maglietta speciale che verrà indossata dai giocatori a Marassi contro gli azzurri, in particolare si leggono i nomi di battesimo dei due giocatori e il simbolo dell’infinito. Inoltre, i giocatori si stanno riscaldando con la maglia numero 9 di Vialli sulla schiena. Di seguito ecco la foto.