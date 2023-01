Calendario Europei pattinaggio velocità Hamar 2023: programma, orari e diretta tv

Il calendario degli Europei di Hamar 2023 di pattinaggio di velocità, in programma nella città norvegese dal 6 all’8 gennaio: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Dopo un avvio di stagione entusiasmante, l’Italia proverà a collezionare risultati di peso anche nella rassegna continentale, nonostante le assenze di Andrea Giovannini e Francesca Lollobrigida (in dolce attesa). La squadra azzurra del dt Maurizio Marchetto si affida a tre uomini e due donne per provare a salire sul podio nel primo grande appuntamento dell’anno.

STREAMING E TV – Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming gratuita su Raiplay con passaggi anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD venerdì 6 gennaio dalle ore 18:20 e domenica 8 gennaio dalle ore 16:20. Le gare saranno inoltre trasmesse interamente in diretta streaming sulla piattaforma Discovery +, cui è possibile accedere sottoscrivendo l’abbonamento “Intrattenimento+Sport”. La prima giornata di gare sarà trasmessa anche in diretta tv sul canale Eurosport 2, visibile per gli abbonati Sky, Dazn e Tim Vision. In alternativa, Sportface.it seguirà l’evento con dirette testuali, cronache e risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla. Di seguito, il programma dettagliato e il calendario completo degli Europei di pattinaggio di velocità 2023.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Calendario Europei pattinaggio velocità 2023

VENERDI’ 6 GENNAIO

17:10

Cerimonia di Apertura

17:30-20:01

500m Sprint femminile (1)

500m Sprint maschile (1)

1000m Sprint femminile (1)

1000m Sprint maschile (1)

SABATO 7 GENNAIO

10:45-17:26

500m Sprint femminile (2)

500m Sprint maschile (2)

500m Allround femminile

500m Allround maschile

1000m Sprint femminile (2)

1000m Sprint maschile (2)

3000m Allround femminile

5000m Allround maschile

Cerimonia di premiazione Sprint femminile

Cerimonia di premiazione Sprint maschile

DOMENICA 8 GENNAIO

14:00-17:44

1500m femminili

1500m maschili

5000m femminili

10.000m maschili

Cerimonia di premiazione Allround femminile

Cerimonia di premiazione Allround maschile