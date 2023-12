Sampdoria-Lecco oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Lecco, match del Luigi Ferraris valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Andrea Pirlo, dopo la sconfitta subita nello scorso turno, hanno assolutamente bisogno di tornare al successo per evitare di infilarsi in un nuovo ciclo negativo. Il club lombardo, invece, sotto la guida di Emiliano Bonazzoli ha cambiato marcia e ora ha intenzione di portare a casa un importante scalpo. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

