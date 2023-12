Ternana-Feralpisalò oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Ternana-Feralpisalò, match del Libero Liberati valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa, dopo l’importante vittoria conquistata contro il Cosenza, vogliono proseguire su questa strada per uscire dalla zona più pericolosa della classifica. Il club lombardo, dal suo canto, vuole tornare al successo per rilanciare le proprie quotazioni in ottica salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 9 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

