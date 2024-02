Sampdoria-Cremonese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Cremonese, match valevole per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra blucerchiata si ritrova a lottare per la salvezza e ora spera di conquistare una vittoria davanti ai suoi tifosi per tenersi distante dalla zona playout. I ragazzi di Giovanni Stroppa, dal loro canto, hanno intenzione di ottenere i tre punti per alimentare le speranze di promozione in Serie A. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 27 febbraio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

