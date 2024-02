Sport in tv oggi martedì 27 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di martedì 27 febbraio 2024. Spazio al tennis con i tanti tornei Atp e Wta in programma tra Medio Oriente, Nord e Sud America, e al basket con lo spettacolo della NBA. Per quanto riguarda il calcio, si fermano i top 5 campionati europei ma non la Serie B, che torna in campo per il turno infrasettimanale. Infine, è in programma anche la finale di ritorno della Challenge Cup maschile di volley tra Monza e Varsavia. Di seguito ecco la programmazione odierna nelle comode grafiche di Sportface.