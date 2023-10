Sampdoria-Cosenza oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sampdoria-Cosenza, match del Luigi Ferraris valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La squadra guidata da Andrea Pirlo ha assolutamente bisogno di trovare una svolta ad una stagione partita con il piede sbagliato. La compagine calabrese, dal suo canto, ha avuto un buon inizio di campionato e spera di portare a casa altri preziosi punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 22 ottobre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

