Sampdoria-Bologna, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Sampdoria-Bologna, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Ferraris i felsinei cercano altri punti per continuare a lottare per la zona europea, mentre i blucerchiati vanno a caccia di una vittoria per la salvezza che resta comunque ancora complicata. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento fissato per le ore 15 di sabato 18 febbraio.

Sampdoria-Bologna sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Andrea Calogero e Simone Tiribocchi.