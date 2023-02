Sampdoria, Stankovic: “Dobbiamo fare un salto di qualità, saremo pronti per il Bologna”

Dejan Stankovic, tecnico della Samp, ha parlato nel prepartita della sfida contro il Bologna: “Stiamo crescendo settimana dopo settimana, a volte è andata bene, altre siamo stati sfortunati o poco bravi. È la bellezza del calcio ma siamo pronti a fare un ulteriore salto di qualità davanti ai nostri tifosi, dopo tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Ci aspettiamo un abbraccio caloroso per questi ragazzi che hanno fatto uno sforzo, ragazzi di spessore, veri uomini. Questo è un gruppo che non vuole mollare. Non ci daranno punti di riferimento, gioca un calcio fluido, mette una formazione ma in campo si schiera in modo diverso. Dobbiamo farci trovare pronti e adattarci”