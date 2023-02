Highlights slalom femminile, Mondiali 2023 sci alpino (VIDEO)

SI chiudono i Mondiali femminili di sci alpino a Courchevel/Meribel. A trionfare sulle nevi francesi è la canadese St-Germain che riporta il suo paese alla vittoria nello slalom dopo 63 anni. Chiudono il podio Shiffrin e Duerr. Holdener sbaglia e butta via un potenziale oro. Grande prova di Della Mea che centra la prima top ten per un’italiana nello slalom in stagione recuperando 18 posizioni e chiudendo 8ª.