Salisburgo-Roma in tv: canale, orario e streaming andata playoff Europa League 2022/2023

La Roma fa visita al Saliburgo in occasione del match di andata dello spareggio di Europa League 2022/2023. Si gioca giovedì 16 febbraio alle 18:45 alla Red Bull Arena. Dopo il secondo posto del girone, Mourinho cerca il pass per gli ottavi in questo playoff contro una delle retrocesse dalla Champions. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.