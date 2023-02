Scherma, a Tashkent Gregorio viene eliminata agli ottavi: delusione per le azzurre della sciabola

Nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile di Tashkent, in Uzbekistan, le atlete azzurre non hanno brillato e sono rimaste giù dal podio. La migliore delle italiane è Rossella Gregorio, che ha chiuso la propria gara al nono posto. La salernitana, dopo aver sconfitto per 15-9 la bulgara Neikova al primo turno, si è sbarazzata della cinese Fu (15-5), ma poi non è riuscita a superare la francese Rifkiss, vittoriosa per 15-13. Il successo finale è andato alla greca Georgiadou, che si è imposta sulla connazionale Gkountoura mediante il punteggio di 15-10.

Sono state eliminate nel tabellone da 32 Martina Criscio 17°, Michela Battiston 20°, Alessia Di Carlo 30° e Sofia Ciaraglia 32°, mentre le altre azzurre si sono classificate in posizioni ancor più attardate: 39° Eloisa Passaro, 40° Giulia Arpino, 41° Chiara Mormile, 44° Rebecca Gargano, 82° Claudia Rotili e 86° Vally Giovannelli. Nelle giornata di domani, domenica 12 febbraio, ci sarà la prova a squadre con l’Italia che andrà a caccia di una medaglia con il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile.