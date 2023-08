Salernitana-Udinese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Udinese, match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Reduce dall’ottimo pareggio dell’esordio, la formazione campana ospita allo stadio Arechi i friulani sconfitti in casa nella prima partita e in palio ci sono tre punti importanti per iniziare con un sorriso questo campionato. Chi vincerà? Si parte alle ore 18.30 di lunedì 28 agosto.

Salernitana-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual.