Cagliari-Inter oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2023/2024

L’Unipol Domus ospiterà il posticipo della seconda giornata di Serie A 2023/2024, in cui i padroni di casa del Cagliari se la vedranno contro l’Inter. Fischio d’inizio alle 20:45 di lunedì 28 agosto in Sardegna, dove i nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per raggiungere in vetta Milan, Napoli e il sorprendente Verona. La squadra di Ranieri vuole invece ripartire dallo 0-0 di Torino e spera di mettere i bastoni tra le ruote agli avversari, ampiamente favoriti alla vigilia. La partita sarà trasmessa su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.