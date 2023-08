Erling Haaland, l’invasore di campo che lo ha abbracciato è l’ex campione del mondo di boxe Terry Flanagan

La foto dell’invasore di campo che per la gioia, al gol di Erling Haaland allo Sheffield United, era corso ad abbracciare il campione norvegese ha fatto il giro del mondo. Ma ci è voluto qualche giorno per riconoscere il tifoso speciale dei Citizens. Si tratta infatti di Terry Flanagan, 34enne ex campione del mondo di pugilato dei pesi leggeri, che dal 2015 al 2017 fu il detentore della cintura WBO. Poi chiuse la carriera con 38 combattimenti, di cui 36 vinti, il più prestigioso contro lo statunitense (imbattuto all’epoca) Josè Zepeda. Flanagan, detto ‘Turbo’, è tifosissimo del Manchester City e non ha voluto perdersi la trasferta dei suoi beniamini a Sheffield. Da lì all’entusiasmo per il gol di Haaland e una foto virale.