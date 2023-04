Salernitana-Sassuolo, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Sassuolo, match valido per la trentunesima giornata di Serie a 2022/2023. All’Arechi i campani giocano per conquistare gli ultimissimi punti salvezza, i neroverdi invece in campo per risalire ulteriormente la classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio, i granata o la squadra emiliana? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 22 aprile.

Salernitana-Sassuolo sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Fabio Bazzani.