Formazioni ufficiali Salernitana-Sassuolo, Serie A 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Salernitana e Sassuolo, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. La squadra di Paulo Sousa da quando è arrivato il tecnico portoghese sulla sua panchina, di fatto, non sa più perdere. Ma allo stesso tempo non riesce neanche a vincere. Bisogna trovare i tre punti per tenere abbastanza distaccato l’Hellas, ancora vincente ieri sera, nella corsa alla salvezza. Il Sassuolo è tornato al successo la scorsa settimana contro la Juventus e prova ad iniziare una nuova striscia utile di risultati. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di sabato 22 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-SASSUOLO

SALERNITANA: Ochoa, Lovato, Gyomber, Pirola, Castanos, Coulibaly, Vilhena, Bradaric, Candreva, Dia, Botheim.

SASSUOLO: Consigli; Toljan, Ruan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Henrique; Bajrami, Defrel, Laurientè.