Salernitana-Roma, De Rossi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 10:00 di domenica 28 gennaio Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Roma, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Seconda partita sulla panchina giallorossa per l’ex centrocampista classe 1983, che cerca continuità dopo la vittoria casalinga sul Verona. Stavolta sfida la Salernitana dell’amico e compagno di nazionale, Filippo Inzaghi e del direttore sportivo, Walter Sabatini, che mai ha nascosto la stima per De Rossi. Tanti i temi della conferenza. Dal mercato, fino alla formazione, passando per il tema infermeria. La conferenza stampa sarà disponibile in diretta sui canali social (Youtube, Facebook, Twitter) della Roma, mentre Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA CONFERENZA LIVE