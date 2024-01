LIVE – Salernitana-Roma, De Rossi in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 10:00 di domenica 28 gennaio Daniele De Rossi terrà la conferenza stampa della vigilia di Salernitana-Roma, match della ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. In palio punti pesanti per gli obiettivi delle due squadre. De Rossi – accostato in tempi recenti ai granata – cerca la seconda vittoria consecutiva alla guida dei giallorossi. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

