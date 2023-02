Salernitana-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Lazio, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Cambio di allenatore per i campani che vogliono rialzare la testa e allontanarsi dalle zone pericolanti di classifica, mentre i biancocelesti vogliono tornare alla vittoria che in campionato manca da un po’. Chi vincerà al Franchi? Appuntamento alle ore 15 di domenica 19 febbraio.

Salernitana-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Sergio Floccari.