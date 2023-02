Mondiali Courchevel/Méribel, slalom maschile: Kristtofersen oro dopo una grande rimonta, Vinatzer è bronzo

Henrik Kristoffersen con una straordinaria seconda manche conquista l’oro nello slalom maschile, gara che conclude i Mondiali di sci alpino 2023. A Courchevel il norvegese recupera ben quindici posizioni rispetto alla prova della mattina, facendo ovviamente segnare il miglior tempo di manche. Storica medaglia d’argento per il greco AJ Ginnis, mentre l’Italia festeggia il bronzo di Alex Vinatzer, che porta alla nostra squadra la prima medaglia maschile di questa edizione iridata. Grande prova dell’azzurro, che potrebbe anche avere un po’ di rammarico, visto che per 3/4 di gara era riuscito a fare meglio del vincitore. Lascia troppo nel tratto finale Alex, che può comunque essere soddisfatto per la sua prima medaglia individuale.

Feller chiude in settima posizione, con lo stesso tempo del leader di specialità in Coppa del Mondo, Braathen. Anche quest’ultimo ha pagato dazio nel finale, con un paio di errori che hanno compromesso le sue chances di podio e probabilmente anche di vittoria.

Buona prova anche di Tobias Kastlunger, che recupera dodici posizioni con un’ottima seconda manche e chiude in 15esima posizione. Perde invece qualcosa rispetto alla prova mattutina Stefano Gross, 18esimo al traguardo. Un errore nel primo tratto di pista costa caro a Tommaso Sala, che aveva chiuso in top-10 la prima manche e sperava in un colpaccio. Invece è fuori dai primi 20.

1. H. Kristoffersen (NOR) 1:39.50

2. A. Ginnis (GRE) +0.20

3. A. Vinatzer (ITA) +0.38

4. C. Noel (FRA) +0.41

5. S. Holzmann (GER) +0.62

6. M. Schwarz (AUT) +0.65

7. L. Braathen (NOR) + 0.67

7. M. Feller (AUT) +0.67

9. L. Stresser (GER) +0.69

9. R. Zenhaeusern (SUI) +0.69

15. T. Kastlunger (ITA)

18. S. Gross (ITA)

23. T. Sala (ITA)

