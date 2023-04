Lecce-Napoli oggi in tv: canale, orario e streaming Serie A 2022/2023

Lecce e Napoli scenderanno in campo alle 19:00 di venerdì 7 aprile in quello che è il secondo anticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta contro il Milan per 4-0, Spalletti vuole evitare un secondo ko consecutivo che manca in casa partenopea da dicembre 2021. Ci si affida quindi alla forza fuori dalle mura amiche. Il Napoli non prende gol da sei trasferte di campionato e potrebbe diventare la seconda squadra nella storia della Serie A a registrare una striscia più lunga senza gol al passivo fuori casa (la prima è il Milan, che arrivò a otto nel 1993/94). La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e parole dei protagonisti.