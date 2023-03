Sport in tv oggi, sabato 18 marzo: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma completo dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 18 marzo 2023. Occhi puntati sulle gare della 27esima giornata di Serie A, con Monza-Cremonese, Salernitana-Bologna e Udinese-Milan, ma anche su Premier League, Ligue 1, Bundesliga, LaLiga e sul calcio cadetto in Italia, in particolare sulla 30esima giornata di Serie B e sulla 33esima giornata di Serie C. Ci sarà anche il tennis e grande protagonisti saranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i quali si affronteranno nella semifinale del prestigioso Masters 1000 di Indian Wells. Attenzione anche alla Serie A1 di basket e a Perugia-Milano di pallavolo, partita che darà il via ufficiale ai play-off scudetto.