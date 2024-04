Rybakina-Kostyuk in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Wta Stoccarda 2024

Elena Rybakina affronterà Marta Kostyuk nella finale del WTA 500 di Stoccarda 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta indoor della città tedesca. Atto conclusivo a sorpresa nel torneo che mette in palio anche una Porsche, dove non ci saranno le bi-campionessa in carica Iga Swiatek nè la campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova. La polacca è stata sconfitta, per la quarta volta in sei precedenti, da una super Rybakina, vittoriosa dopo quasi tre ore di gioco. La ceca si è arresa invece a un’instancabile Kostyuk, che dopo aver trascorso quasi nove ore in campo per approdare in semifinale ha trovato anche le forze per vincere un altro match. Rybakina partirà ampiamente favorita, ma l’ucraina è avanti 2-1 nei precedenti.

Rybakina e Kostyuk scenderanno in campo domenica 21 aprile alle ore 13:00.