Fritz-Struff in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Monaco 2024

Taylor Fritz se la vedrà contro Jan-Lennard Struff nella finale dell’ATP 250 di Monaco 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città tedesca. Gran torneo fin qui per il beniamino di casa, di certo spesso incline ad exploit come questi. In semifinale Struff ha annientato il secondo favorito del tabellone e campione uscente Holger Rune lasciandogli due games in un match durato circa 45 minuti. Si tratta della quarta finale in carriera sul circuito maggiore per il teutonico, che andrà a caccia del primo titolo. Dall’altra parte della rete Taylor Fritz, che in semifinale ha invece avuto la meglio in due set su Garin.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Fritz e Struff scenderanno in campo domenica 21 aprile alle 13:30. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match di primo turno tra Passaro e Molleker, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.