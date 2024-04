Calendario Mondiali marcia a squadre Antalya 2024: programma, orari e tv

Il calendario dei Mondiali di marcia a squadre 2024, in programma domenica 21 aprile ad Antalya, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Grande attesa per la rassegna iridata a squadre, importante banco di prova in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. In particolare, si tratta del primo vero test per la staffetta mista sulla distanza di maratona, specialità che il prossimo 7 agosto per la prima volta nella storia assegnerà le medaglie a cinque cerchi. Ogni squadra è composta da un uomo ed una donna, che si alternano in quattro frazioni (uomo 12,195 km, donna 10 km, uomo 10 km, donna 10 km) per un totale di 42,195 km, ossia la distanza classica della maratona. Le prime 22 squadre classificate in Turchia si qualificheranno alle Olimpiadi, dove ci saranno al via in tutto 25 nazioni, tenendo presente che 5 Paesi avranno la possibilità di qualificare anche la seconda staffetta. L’Italia si presenta ai Mondiali a squadre con 20 atleti, schierando nella staffetta mista i campioni olimpici Antonella Palmisano e Massimo Stano e gli altri due azzurri Francesco Fortunato e Valentina Trapletti.

STREAMING E TV – I Mondiali a squadre di marcia di Antalya sono visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play dalle ore 8.05 alle 11.55, oltre che in differita alle ore 23.10 di domenica 21 aprile. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

PROGRAMMA MONDIALI MARCIA A SQUADRE ANTALYA 2024

DOMENICA 21 APRILE (orari italiani)

6:00 10 chilometri maschile

7:00 10 chilometri femminile

8:10 20 chilometri femminile

10:05 20 chilometri maschile

11:55 Staffetta mista