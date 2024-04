Ruud-Humbert in tv: data, orario, canale e diretta streaming quarti Masters 1000 Montecarlo 2024

Casper Ruud se la vedrà contro Ugo Humbert nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Il norvegese ritrova la terra battuta e torna a esprimere un ottimo livello, impressionando in particolar modo nel match di ottavi di finale contro Hurkacz. Ora parte favorito contro un Humbert reduce dalla vittoria in rimonta ai danni di Lorenzo Sonego. Il francese è nel miglior momento della sua carriera, e seppur sul rosso non riesca ad esprimersi come su altre superfici, dimostra di poter essere competivo anche qui.

Ruud e Humbert scenderanno in campo venerdì 12 aprile come 4°match dalle 11:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.