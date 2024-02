Rukh-UYSS New York oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Rukh-UYSS New York sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sull’eventuale canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel gruppo B il girone 5 si chiude con una partita decisiva: gli ucraini vincendo voleranno di sicuro agli ottavi, mentre gli statunitensi fin qui sono stati disastrosi con due sconfitte larghe subite. Chi la spunterà a Torre del Lago, allo stadio “Ferracci”? Appuntamento alle ore 15 di sabato 17 febbraio, diretta tv o streaming non disponibile.