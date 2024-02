Mavlon-Rappresentativa Serie D oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Mavlon-Rappresentativa Serie D sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sull’eventuale canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel gruppo B va in archivio anche il girone 6: le due sfidanti si contendono la vetta del raggruppamento, la formazione della LND cerca anche la certezza della qualificazione e basta un punto. Chi la spunterà a Santa Croce sull’Arno, allo stadio “Masini”? Appuntamento alle ore 15 di sabato 17 febbraio, diretta tv o streaming non disponibile.