Brazzaville-Torino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2024

Brazzaville-Torino sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni sull’eventuale canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per il Torneo di Viareggio 2024. Nel gruppo B nel girone 5 in campo la formazione granata contro la selezione africana: a punteggio pieno i piemontesi, con un pari sono certi del primo posto, mentre con un pari probabilmente i congolesi si qualificano quantomeno come terza. Chi la spunterà a Lerici, in località Falconara, al Campo sportivo “Bibolini”? Appuntamento alle ore 15 di sabato 17 febbraio, diretta tv o streaming non disponibile.