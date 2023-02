Roma-Verona, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Roma-Verona, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2022/2023. Giallorossi a caccia di una vittoria per rilanciare le proprie ambizioni europee, ma occhio agli scaligeri in gran forma e protagonisti di una rimonta salvezza ancora però tutta da scrivere. Chi riuscirà a vincere all’Olimpico? Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 19 febbraio.

Roma-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.