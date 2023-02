Spezia-Juventus, Di Maria: “Felice per il gol, ne avevo bisogno”

“Oggi sono entrato e sono felice di aver segnato. Nella scorsa partita ho fatto un assist a Rabiot, poi sono entrato nell’azione del gol contro il Nantes. Sono felice di aver trovato la rete. Ne avevo bisogno”. Queste le parole di Angel Di Maria, ai microfoni di Dazn, al termine della gara vinta dalla Juventus sul campo dello Spezia, per 2-0. “Stiamo giocando tante partite e siamo un po’ stanchi. Giovedì affronteremo il Nantes assieme a tutto il nostro pubblico. All’andata meritavamo la vittoria; faremo il possibile per ottenerla in Francia”, conclude il campione del mondo.