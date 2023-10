Roma-Servette, Mourinho oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming

La Roma, un avvio di stagione estremamente complicato, spera di dare seguito alla vittoria dello scorso turno anche contro il Servette nel match valevole la fase a gironi di Europa League 2023/2024. La squadra capitolina vuole conquistare altri tre punti per mettere in discesa il proprio raggruppamento. Il tecnico giallorosso Josè Mourinho alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di mercoledì 4 ottobre alle ore 12:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI LA DIRETTA