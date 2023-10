Highlights Jannik Sinner – Carlos Alcaraz 7-6 (4) 6-1, Atp Pechino 2023 (VIDEO)

Gli highlights della semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz all’Atp 500 di Pechino. Sul cemento cinese l’altoatesino diventa il primo giocatore con quattro vittorie all’attivo contro Alcaraz. E lo fa con una prestazione da incorniciare, che lo ha visto imporsi al primo set al tie break 7-4. Nel secondo Sinner strappa subito il servizio al rivale, portandosi poi sul 4-1 grazie al secondo break. Poi d’autorità tiene la battuta a zero e chiude sul 6-1 dopo meno di due ore di gioco complessive. Quarta vittoria per Sinner contro Alcaraz in carriera. E nuovo best ranking al numero 4, come Adriano Panatta nel 1976.