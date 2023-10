Masters 1000 Shanghai 2023: Fognini eliminato al primo turno da Kokkinakis

Fabio Fognini è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Shanghai 2023 per mano di Thanasi Kokkinakis. 6-2 6-4 il punteggio del match, durato 1h20′ e portato a casa con merito da Kokkinakis, estremamente efficace con il servizio e bravo ad approfittare delle imprecisioni di Fognini. Fabio ha pagato una partenza a rilento, che di fatto gli è costata il primo set, mentre nella seconda frazione se l’è giocata alla grande, ma un passaggio a vuoto nel finale gli è costato molto caro. Si ferma dunque la corsa di Fognini, che ora tornerà in Europa per giocare i Challenger sulla terra rossa. Kokkinakis invece vola al secondo turno, dove sfiderà Hurkacz.

CRONACA – Pronti, partenza, break in favore di Kokkinakis, che ai vantaggi strappa il servizio all’azzurro, e sempre ai vantaggi consolida il break nel game seguente, annullando due palle break a Fabio. Il copione del set non cambia ed a fare la partita è sempre Kokkinakis, che sfiora il doppio break nel quinto gioco ma lo trova nel settimo, trionfando poco dopo con un comodo 6-2. Nella seconda frazione, invece, si assiste ad una versione di Fognini totalmente diverse. Il ligure parte bene fin da subito e non concede nulla al servizio, tenendo i suoi turni agevolmente. Anche Kokkinakis però fa lo stesso e si giunge dunque sul 4-4 piuttosto rapidamente e senza particolari sussulti. Un game da dimenticare, caratterizzato da tanti errori, poche prime di servizio e anche un doppio fallo, condanna però Fognini, il quale perde la battuta e manda il suo avversario a servire per chiudere. Per Kokkinakis è un gioco da ragazzi mettere la parola fine al match e volare al secondo turno.