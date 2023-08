LIVE – Roma-Salernitana, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA)

Tutto pronto per la conferenza stampa di Josè Mourinho. L’allenatore portoghese parlerà alle 15:00 di sabato 19 agosto alla vigilia di Roma-Salernitana, match della prima giornata di Serie A, in programma alle 18:30 di domenica. Con il portoghese squalificato, in panchina ci sarà Bruno Conti che guiderà simbolicamente la Roma in panchina. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale della conferenza stampa di Josè Mourinho, con aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 15:00.

COME SEGUIRLA IN TV

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH