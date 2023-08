Salvini: “Servono stadi moderni e sicuri. Milan e Inter lontano da Milano? Sarebbe un colpo durissimo”

Matteo Salvini in una lettera inviata a ‘La Provincia di Lecco’ sottolinea la necessità di favorire la realizzazione di nuovi stadi, moderni e sicuri. E rivela di aver incontrato recentemente i dirigenti della Roma, società che da tempo ha avviato l’iter per la costruzione di un nuovo impianto.

Il Vicepremier e Ministro celebra l’ufficialità del Lecco in Serie B nonostante alcuni problemi burocratici (anche legati allo stadio) che avevano messo in discussione il risultato ottenuto sul campo dalla squadra bluceleste. “La vicenda, che ho seguito tenendomi informato anche su alcuni aspetti giuridici con una persona seria come il Presidente della Serie B Mauro Balata, mi permette di ribadire la piena disponibilità del Ministero che ho l’onore di guidare per facilitare la realizzazione di stadi sempre più moderni e sicuri”, ha spiegato Salvini. E ancora: “Troppe iniziative, in Italia, sono soffocate dalla burocrazia e i blucelesti hanno rischiato di esserne l’ennesima vittima”.

Salvini si sofferma anche sul delicato caso dello Stadio di Milano: “E’ noto a tutti il caso dello stadio di Milano, col rischio che Milan e Inter realizzino nuovi impianti fuori città. Sarebbe un colpo durissimo per l’immagine del capoluogo lombardo. Eppure, una vicenda di rilevanza mondiale (rossoneri e nerazzurri sono famosi in tutto il globo, così come Milano) è incagliata tra polemiche, indecisioni e quelli che il presidente Silvio Berlusconi definiva ‘lacci e lacciuoli'”.

Il Vicepremier ha poi aggiunto: “Recentemente, al Mit, ha incontrato i dirigenti della Roma per fare il punto della situazione sull’auspicata nuova casa dei giallorossi. A tutti gli interlocutori desiderosi di investire, ho ribadito il concetto: il calcio italiano è in fase di drammatico declino. Serve raddrizzare la rotta. Io posso garantire per quanto di mia competenza e sarò sempre pronto e disponibile ad accompagnare i progetti nell’ottica di migliorare le città e di rendere più competitivi i nostri club e i nostri campionati”.