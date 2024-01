Roma-Juventus oggi in tv: canale, orario e streaming Supercoppa femminile 2024

Tutto pronto per la finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile. Allo stadio ‘Zini’ di Cremona Roma e Juventus scenderanno in campo alle 15:15 di oggi, domenica 7 gennaio 2024 con il primo trofeo della stagione in palio. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play in 158 paesi in tutto il mondo. La Supercoppa Femminile Frecciarossa sarà diretta da Silvia Gasperotti di Rovereto. Gli assistenti saranno Michele Decorato di Cosenza e Stefania Signorelli di Paola. Quarto ufficiale Abdoulaye Diop di Treviglio. In caso di pareggio al 90′, si procederà con i tempi supplementari, seguiti, in caso di necessità, dai calci di rigore.

“Stiamo parlando di una finale, con un titolo in palio. La Juventus ha dominato il panorama italiano per anni ma, nello stesso tempo, dobbiamo essere consapevoli della nostra forza”, le parole del tecnico giallorosso, Alessandro Spugna. “Abbiamo curato i dettagli soprattutto in fase di controllo della palla, considerando anche la loro pericolosità nelle ripartenze”, ha spiegato lo juventino Joe Montemurro.