Sestri Levante-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sestri Levante-Pontedera, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Il Sestri è alla ricerca di punti per la savezza e per tirarsi fuori dalla zona rossa che nel Girone B si presenta come molto affollata. L’avversario però non è del tutto morbido: il Pontedera è arrabbiato dopo l’ultima sconfitta che gli ha fatto perdere terreno dalle prime cinque e vuole subito recuperare. Una vittoria esterna darebbe nuovamente morale alla squadra toscana. Si parte dalle 18.15 di doneinca 7 gennaio con la diretta del match che sarà su Sky Sport 254 e NOW.