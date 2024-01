LIVE – Roma-Juventus, Supercoppa femminile 2024 (DIRETTA)

Alle 15:15 di domenica 7 gennaio avrà luogo la finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Roma e Juventus, pronte a scendere in campo allo ‘Zini’ di Cremona. La partita sarà diretta da Silvia Gasperotti di Rovereto. Il regolamento parla chiaro: in caso di pareggio al 90′, si procederà con i tempi supplementari, seguiti, in caso di necessità, dai calci di rigore. La Roma vuole confermarsi campione, con lo scudetto sul petto. La Juventus vuole il trofeo per la quarta volta nella sua storia.

COME SEGUIRLA

Roma-Juventus (ore 15:15)