Da Roma-Inter alla Serie C fino ai campionati esteri: il calcio del weekend su Sky e NOW
Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1: da venerdì 17 a lunedì 20 ottobre 2025 tutte le partite in diretta
Un weekend di grande calcio attende gli abbonati Sky e NOW, con un palinsesto che unisce Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi e i top campionati internazionali come Premier League, Bundesliga e Ligue 1.
Serie A Enilive – 7ª giornata (in co-esclusiva)
Sabato 18 ottobre
ore 20.45: Roma-Inter – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW
Domenica 19 ottobre
ore 18.00: Atalanta-Lazio – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW
Lunedì 20 ottobre
ore 20.45: Cremonese-Udinese – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e NOW
Serie C Sky Wifi – 10ª giornata
Venerdì 17 ottobre
20.45: Alcione Milano-Inter U23 (Sky Sport 251 e NOW)
20.45: Torres-Forlì (Sky Sport 254 e NOW)
20.45: Novara-Arzignano (Sky Sport 255 e NOW)
Sabato 18 ottobre
14.00: Livorno-Sambenedettese (Sky Sport 257 e NOW)
16.15: Crotone-Monopoli (Sky Sport 252 e NOW)
18.30: Sorrento-Cosenza (Sky Sport 253 e NOW)
20.45: Triestina-Pergolettese (Sky Sport 256 e NOW)
20.45: Gubbio-Pescara (Sky Sport 258 e NOW)
Domenica 19 ottobre
12.30: Campobasso-Ternana (Sky Sport 259 e NOW)
12.30: Casertana-Siracusa (Sky Sport 260 e NOW)
14.30: Catania-Salernitana (Sky Sport 251 e NOW)
14.30: Benevento-Potenza (Sky Sport 252 e NOW)
16.15: Juventus Next Gen-Padova (Sky Sport 253 e NOW)
18.30: Avellino-Palermo (Sky Sport 254 e NOW)
20.45: Mantova-Piacenza (Sky Sport 255 e NOW)
Lunedì 20 ottobre
20.30: Carpi-Ascoli (Sky Sport 256 e NOW)
20.30: Pontedera-Vis Pesaro (Sky Sport 257 e NOW)
Recuperi 9ª giornata
Martedì 21 ottobre, ore 20.30: Inter U23-Renate (Sky Sport 258 e NOW)
Mercoledì 22 ottobre, ore 20.30: Juventus Next Gen-Campobasso (Sky Sport 259 e NOW)
Premier League – 8ª giornata
Sabato 18 ottobre, ore 13.30: Tottenham-Aston Villa (Sky Sport Football e NOW)
Sabato 18 ottobre, ore 16.00: Chelsea-Brighton (Sky Sport Football e NOW)
Sabato 18 ottobre, ore 18.30: Manchester United-Liverpool (Sky Sport Football e NOW)
Domenica 19 ottobre, ore 17.30: Arsenal-Manchester City (Sky Sport Football e NOW)
Lunedì 20 ottobre, ore 21.00: Newcastle-West Ham (Sky Sport Football e NOW)
Bundesliga – 7ª giornata
Venerdì 17 ottobre, ore 20.30: Borussia Dortmund-Stoccarda (Sky Sport Arena e NOW)
Sabato 18 ottobre, ore 15.30: Bayern Monaco-Hoffenheim (Sky Sport Arena e NOW)
Sabato 18 ottobre, ore 18.30: RB Lipsia-Bayer Leverkusen (Sky Sport Arena e NOW)
Domenica 19 ottobre, ore 17.30: Eintracht Francoforte-Wolfsburg (Sky Sport Arena e NOW)
Ligue 1 – 8ª giornata
Sabato 18 ottobre, ore 21.00: Lione-PSG (Sky Sport Arena e NOW)
Domenica 19 ottobre, ore 20.45: Marsiglia-Monaco (Sky Sport Arena e NOW)