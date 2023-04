Roma-Feyenoord stasera in tv: canale, orario e streaming ritorno quarti Europa League 2022/2023

Stasera, giovedì 20 aprile alle ore 21:00 è in programma il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League 2022/2023 tra Roma e Feyenoord. Si riparte dall’1-0 del De Kuip per gli olandesi, ma Mourinho chiede un’altra rimonta per regalare ai tifosi giallorossi la quarta semifinale europea in cinque anni. L’Olimpico è quello delle grandi occasioni: circa 67.000 spettatori, sold out totale, per questa operazione rimonta. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, in streaming sulle piattaforme Dazn e Sky Go, e anche in chiaro su TV.8. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo real, le pagelle e le parole dei protagonisti.